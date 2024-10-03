Медведев сообщил о начале работы нового органа комплектования армии

Комиссия по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту (контрактниками) официально начала работу. Об этом на своей странице в социальной сети »ВКонтакте» сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России, приступила к работе», — пишет Медведев.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начался в стране с 1 октября. Согласно документу, призвать планируется 133 тыс. новобранцев. Повестки вручают бумажные, но в трех регионах в пилотном режиме запустили электронную рассылку. А вот оспорить решение призывной комиссии можно будет онлайн всем россиянам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Также зампред Совета безопасности добавил, что заключение контракта с Минобороны — это единственная форма привлечения россиян для участия в специальной военной операции.

Ранее в Генштаб ВС РФ заявили, что срок службы по призыву в России останется неизменным.