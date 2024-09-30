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Жительница Донецка получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении женщины в ходе обстрела ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Петровского района по улице Ирины Левченко получила ранения женщина 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

До этого украинские войска нанесли около пяти ударов с помощью беспилотника по зданию администрации Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности привел мэр города Иван Приходько.

Он опубликовал фото с последствиями атаки — остекление и фасад здания получили повреждения. Однако о пострадавших людях он не сообщил.

Также после обстрела ВСУ в Горловке оказались обесточены Зайцево и поселок станции Никитовка.

Накануне во время обстрела Мариуполя дети получили ранения. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнил, что в их числе: три девочки и два мальчика.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Донецка пострадал от обстрела ВСУ.

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