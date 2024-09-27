«Хезболла» подтвердила ликвидацию своего командира воздушных сил израильской армией

«Хезболла» подтвердила, что командир воздушных сил ливанского шиитского движения Мухаммед Хасин Сарур был ликвидирован в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне вечером пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ВВС страны 26 сентября ударили по Бейруту и ликвидировали Мухаммеда Хасина Сарура.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.