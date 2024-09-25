Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Украины анонсировало операции за пределами страны с дальнобойным оружием

Умеров: Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны

close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 2025 год запланировали операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

«Все операции, запланированные на 2025 год, нужно осуществить», — сказал он.

Глава украинского минобороны подчеркнул, что Киеву необходима военная и финансовая поддержка партнеров. По словам Умерова, цели ведомства — укрепить обороноспособность и повысить эффективность украинской армии.

Также он отметил, что Украина более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

14 сентября Зеленский заявлял, что задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы помощь союзников не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

Ранее на Западе испугались последствий провала на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами