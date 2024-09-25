Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 2025 год запланировали операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

«Все операции, запланированные на 2025 год, нужно осуществить», — сказал он.

Глава украинского минобороны подчеркнул, что Киеву необходима военная и финансовая поддержка партнеров. По словам Умерова, цели ведомства — укрепить обороноспособность и повысить эффективность украинской армии.

Также он отметил, что Украина более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

14 сентября Зеленский заявлял, что задержка с военными пакетами имеет негативные последствия для Украины на фронте. По его словам, критически необходимо, чтобы помощь союзников не опаздывала, особенно от такого союзника как США.

Ранее на Западе испугались последствий провала на Украине.