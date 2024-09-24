В Белоруссии создали новое воинское подразделение из контрактников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о создании в республике нового воинского подразделения, составленном на контрактной основе. Его слова приводит БелТА.

«Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение», — сказал он.

По его словам, служба в данном подразделении будет проходить на контрактной основе, из людей, «которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях».

Министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин до этого заявлял, что в Белоруссии модернизируют свыше 100 единиц бронетанкового вооружения и техники, включая десятки танков Т-72. Министр также заявил, что механизированные соединения и танковые воинские части Вооруженных сил Белоруссии оснащаются новыми и модернизированными образцами бронетанковой техники. Только за последние несколько месяцев на вооружение белорусской армии поступили десять новых БТР-82А и десять специальных транспортных средств «Тигр», отметил он.

Ранее Лукашенко рассказал о преимуществах РФ и Белоруссии благодаря ядерному оружию.