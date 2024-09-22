Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция направила спецназ на Мартинику

BFMTV: Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с беспорядками

close
ryanzeair/X (Бывш. Twitter)

Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с уличными беспорядками. Об этом пишет BFMTV.

Группа CRS8 была сформирована в 2021 году и специализируется именно на борьбе с городскими протестами. Она вылетела в заморскую территорию Францию вечером 21 сентября.

На этом фоне в Фор-де-Франсе, Ламентен, Дюкосе и Роберте до понедельника, 23 сентября, запрещены любые акции демонстрации. За время протестов, продолжающихся уже около недели, были сожжены 44 машины, арестованы 30 подозреваемых в насильственных протестах.

19 сентября на острове Мартиника ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 по местному времени после погромов из-за цен.

В ночь на 18 сентября около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Поводом для беспорядков стали высокие цены — на 40% больше, чем на территории материковой Франции.

Ранее Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами