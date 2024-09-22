Франция направила спецназ на Мартинику

Франция направила спецназ CRS8 на Мартинику для борьбы с уличными беспорядками. Об этом пишет BFMTV.

Группа CRS8 была сформирована в 2021 году и специализируется именно на борьбе с городскими протестами. Она вылетела в заморскую территорию Францию вечером 21 сентября.

На этом фоне в Фор-де-Франсе, Ламентен, Дюкосе и Роберте до понедельника, 23 сентября, запрещены любые акции демонстрации. За время протестов, продолжающихся уже около недели, были сожжены 44 машины, арестованы 30 подозреваемых в насильственных протестах.

19 сентября на острове Мартиника ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 по местному времени после погромов из-за цен.

В ночь на 18 сентября около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Поводом для беспорядков стали высокие цены — на 40% больше, чем на территории материковой Франции.

Ранее Макрон объявил о приостановке избирательной реформы в Новой Каледонии.