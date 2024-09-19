На острове Мартиника произошли погромы из-за цен

На острове Мартиника ввели комендантский час после погромов из-за высоких цен. Об этом пишет Le Figaro.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00 по местному времени. О его вводе объявил префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье.

В ходе погромов были ранены 14 человек, среди которых 11 — полицейские, получившие огнестрельные ранения. В ночь на 18 сентября около 50 протестующих подожгли ресторан McDonald's и попытались также поджечь гипермаркет Carrefour. Кроме того, были сожжены 12 автомобилей и разграблены 17 магазинов в городе Фор-де-Франс. Были арестованы 15 человек.

Причиной погромов стали высокие цены — на 40% больше, чем на территории материковой Франции.

В мае 2024 года в другой заморской территории Франции — на островах Новой Каледонии — из-за погромов возникли проблемы со здравоохранением.

Ранее была названа страна еврозоны с самой высокой инфляцией.