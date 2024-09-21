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Два села и четыре хутора в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Гладков: два села в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

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Stringer/REUTERS

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал село Тишанка в Белгородской области, шесть населенных пунктов остались без света. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — отметил он.

В результате сейчас остаются без электроэнергии села Тишанка и Новое, а также хутора Григорьевка, Бочанка, Шаховка и Верный. К восстановлению энергоснабжения приступят только после согласования работ с Минобороны России, подчеркнул Гладков.

По данным губернатора, 21 сентября в Белгородской области уже дважды объявляли ракетную опасность. Глава региона рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где беспилотник атаковал трактор. Кроме того, подверглось обстрелу село Байцуры. Днем ВСУ также атаковали Шебекинский городской округ.

Гладков также сообщал, что почти 20 тысяч жителей города Шебекино оказались без электроэнергии из-за аварии.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.

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