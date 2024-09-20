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ВСУ атакуют Брянскую область

Богомаз: ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Брянскую область

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор призвал граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

Днем 20 сентября беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

В этот же день украинские войска атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с помощью беспилотников.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой. Эти БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Ранее стало известно, сколько украинских дронов фиксируют в районе ЗАЭС ежедневно.

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