ВСУ атакуют Брянскую область

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор призвал граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

Днем 20 сентября беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

В этот же день украинские войска атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с помощью беспилотников.

В начале сентября сообщалось, что ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой. Эти БПЛА оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Ранее стало известно, сколько украинских дронов фиксируют в районе ЗАЭС ежедневно.