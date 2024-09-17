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Стало известно, когда Пашаева в последний раз видели на передовой

Mash сообщил, что адвоката Пашаева в последний раз видели на передовой в июне

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева в последний раз видели на передовой в июне 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что остальное время юрист проводил в тылу и в ДНР.

По данным информационного канала, Пашаев был вынужден покинуть 95-й стрелковый полк и перевестись в пятую бригаду из-за того, что командование полка стало объектом проверок вышестоящего начальства после появления там пользующегося известностью Алексея Блиновского. Сослуживцы Блиновского рассказали, что последний записал обращение к главе следственного комитета Алексею Бастрыкину по предложению Пашаева.

При этом в мае 2024 года Пашаев заявил о тяжелом восстановлении после ранения в зоне СВО. В августе Пашаев утверждал, что снова находится на передовой с мужем Блиновской.

17 сентября этим адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат встретился с Алексеем Блиновским и убедил того, что за денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить самого бизнесмена и его супругу Елену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее стало известно, что Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительность.

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