Пашаев заявил, что снова воюет «на передке» вместе с мужем Блиновской

Экс-адвокат Эльман Пашаев, месяц назад получивший ранение, вернулся на фронт и находится там вместе с Алексеем Блиновским, мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом Пашаев рассказал «Газете.Ru».

«Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на передке. Георгиевское направление, ДНР», — сказал он.

В сводках Министерства обороны РФ нет информации о георгиевском направлении, есть марьинское. Георгиевка расположена на территории ДНР между Марьинкой и Курахово, .

В апреле этого года Пашаев заявил, что уже два года находится в зоне специальной военной операции на Украине. 30 апреля СМИ сообщали, что бывший адвокат получил ранение после обстрела под Угледаром в ДНР. Позднее он вышел на связь и рассказал, что по его подразделению ударил беспилотник.

15 июля появилась информация о том, что Пашаев был снова ранен — машина с ним попала под обстрел в районе Марьинки. Как писал Life со ссылкой на Shot, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Эльман Пашаев известен как адвокат актера Михаила Ефремова по делу о пьяном ДТП на Садовом кольце. В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после высказываний в СМИ по этому делу. Это была четвертая потеря статуса в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил статус в адвокатской палате Северной Осетии. В октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

В марте Следственный комитет России завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея о неуплате налогов и отмывании денег. Через месяц, в апреле, стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО. СМИ сообщали, что супруг «Королевы марафонов» служит в одном отряде с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

28 июня МВД России объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса РФ. Причиной стало то, что обвиняемый не явился к следователю для ознакомления со своим уголовным делом.

Ранее Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в СВО.