Алаудинов сообщил, что ВС РФ все больше закрепляются в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал ТАСС, что российские военные закрепляются в селе Борки в Курской области после его освобождения из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в селе сработало подразделение «Арбат» вместе с 810-й бригадой. В итоге Борки зачистили и туда завели подразделение закрепления, заключил он.

Также Алаудинов рассказывал, что иностранных наемников, находящихся в составе ВСУ, из-за больших потерь отвели из Курской области.

Накануне часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и оказались в окружении. По словам источника РИА Новости, ВСУ в ходе наступления 10 сентября попали в огневой мешок, из которого пытаются выбраться до сих пор. Командир подразделения заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в направлении Красного Лимана иностранных наемников.