Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники учений «Океан-2024» навели переправу на реке в Калининградской области

МО РФ: военные инженеры навели переправу на реке Преголе под Калининградом

close
CNIM Groupe/YouTube

Российские военные инженеры в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» навели переправу на реке Преголе, которая протекает через поселок Великолукское в Калининградской области. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе тренировок солдаты по сигналу тревоги выдвинулись к водной преграде. До этого здесь была проведена инженерная разведка и выявлены подходящие для переброски войск участки.

«Номера расчетов отработали нормативы по сбросу речных и береговых звеньев, спуску катеров БМК-460 на водную поверхность с машин КамАЗ-54501», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что после сброса понтонов в реку военнослужащие начали собирать паром. При этом во время соединения речных звеньев инженеры закрыли днищевые и палубные замки.

«Пока катера БМК-460 удерживали звенья на воде в линии, была установлена 250-килограммовая аппарель для заезда на паром тяжелой техники», — добавили в ведомстве.

Из сообщения следует, что в тренировках на реке Преголе приняли участие около 100 солдат. Также были задействованы более 30 единиц военной и специальной техники.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят в разных локациях, включая Северный Ледовитый и Тихий океаны, в период с 10 по 16 сентября. Вместе с российскими военнослужащими в маневрах участвуют солдаты из КНР.

Ранее в КНР назвали цель совместных морских учений с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами