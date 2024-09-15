Участники учений «Океан-2024» навели переправу на реке в Калининградской области

Российские военные инженеры в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» навели переправу на реке Преголе, которая протекает через поселок Великолукское в Калининградской области. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе тренировок солдаты по сигналу тревоги выдвинулись к водной преграде. До этого здесь была проведена инженерная разведка и выявлены подходящие для переброски войск участки.

«Номера расчетов отработали нормативы по сбросу речных и береговых звеньев, спуску катеров БМК-460 на водную поверхность с машин КамАЗ-54501», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что после сброса понтонов в реку военнослужащие начали собирать паром. При этом во время соединения речных звеньев инженеры закрыли днищевые и палубные замки.

«Пока катера БМК-460 удерживали звенья на воде в линии, была установлена 250-килограммовая аппарель для заезда на паром тяжелой техники», — добавили в ведомстве.

Из сообщения следует, что в тренировках на реке Преголе приняли участие около 100 солдат. Также были задействованы более 30 единиц военной и специальной техники.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят в разных локациях, включая Северный Ледовитый и Тихий океаны, в период с 10 по 16 сентября. Вместе с российскими военнослужащими в маневрах участвуют солдаты из КНР.

Ранее в КНР назвали цель совместных морских учений с РФ.