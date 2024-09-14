Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью двух российских солдат

Министр обороны Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военных с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ведомство поставило это поручение на личный контроль.

Telegram-каналы сообщали о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. Отмечалось, что за критику командования расчет принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на Красноармейском направлении.

12 сентября Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже.

Ранее Белоусов назвал причину успеха армии России на поле боя.