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Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью двух российских солдат

Белоусов поручил разобраться в гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военных с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ведомство поставило это поручение на личный контроль.

Telegram-каналы сообщали о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. Отмечалось, что за критику командования расчет принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на Красноармейском направлении.

12 сентября Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже.

Ранее Белоусов назвал причину успеха армии России на поле боя.

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