Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аид» рассказал, какие бригады ВСУ направили в Курскую область

Командир «Аид»: в Курскую область бросили президентские бригады из-под Киева

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрать «кулак» для удара по населенным пунктам Мартыновка и Большое Солдатское в Курской области. Об этом военнослужащий рассказал в своем Telegram-канале.

«Доподлинно установлено, что прибыли президентские (просроченные. — «Газета.Ru») бригады из Киевской области. Одна из них — спецназа», — рассказал военный.

«Аид» отметил, что противник таким образом может планировать, что эти подразделения поменяют исход на поле боя.

По словам командира отряда, в их задачу входила охрана Киевской области, поэтому они не участвовали в боевых действиях и не имеют тех навыков, которые есть у российских бойцов.

До этого в США заявили, что отступление частей ВСУ из Курской области станет «символическим ударом» для Киева. Как писала американская газета The Wall Street Journal, украинские чиновники планируют использовать территорию, которая была захвачена ВСУ в Курской области, в качестве «разменной монеты» в потенциальных переговорах.

Ранее сообщалось, что Запад заставляет Украину задуматься о плане Б в конфликте с Россией.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами