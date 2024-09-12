Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрать «кулак» для удара по населенным пунктам Мартыновка и Большое Солдатское в Курской области. Об этом военнослужащий рассказал в своем Telegram-канале.

«Доподлинно установлено, что прибыли президентские (просроченные. — «Газета.Ru») бригады из Киевской области. Одна из них — спецназа», — рассказал военный.

«Аид» отметил, что противник таким образом может планировать, что эти подразделения поменяют исход на поле боя.

По словам командира отряда, в их задачу входила охрана Киевской области, поэтому они не участвовали в боевых действиях и не имеют тех навыков, которые есть у российских бойцов.

До этого в США заявили, что отступление частей ВСУ из Курской области станет «символическим ударом» для Киева. Как писала американская газета The Wall Street Journal, украинские чиновники планируют использовать территорию, которая была захвачена ВСУ в Курской области, в качестве «разменной монеты» в потенциальных переговорах.

Ранее сообщалось, что Запад заставляет Украину задуматься о плане Б в конфликте с Россией.