Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении обернется личной катастрофой для главкома Александра Сырского, поэтому он будет перебрасывать туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о том, что войска РФ перешли в наступление в российском приграничье.

По мнению эксперта, переброска личного состава ВСУ в Курскую область может создать некоторые трудности и замедлить продвижение Вооруженных сил России. Однако, по его словам, уже можно с уверенностью говорить о том, что военные РФ перешли от формирования устойчивой линии фронта на данном направлении к вытеснению противника с захваченных территорий.

«При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», — подчеркнул Онуфриенко.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники среди военных сообщил, что солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. Позже заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что несколько населенных пунктов в регионе были освобождены российскими бойцами.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок при этом считает, что действия ВС РФ в Курской области рано считать контрнаступлением.

Ранее эксперт назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине.