Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации ведомства, попытку атаки ВСУ пресекли в 8:20 мск. Украинская армия применила для удара беспилотник самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона. В ведомстве пояснили, что два беспилотника самолетного типа сбили над территорией Орловской области и по одному – над Белгородской и Курской.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, дроны самолетного типа были сбиты в промежутке между 12.00 и 13.00 мск.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина пострадал при атаке ВСУ на село Новая Таволжанка под Белгородом. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее осколки ликвидированного БПЛА нашли в аэропорту.