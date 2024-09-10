Mash: российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области

Войска России начали масштабное контрнаступление в Курской области и за полтора часа боевых действий освободили один населенный пункт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным журналистов, украинских солдат выбили из села Гордеевка бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в населенный пункт со стороны Кульбак, Мартыновки, Коренево и Нечаева, вынудив ВСУ отступить с большими потерями.

Утверждается, что за минувшие сутки ВС РФ вернули территорию площадью 10 квадратных километров и сейчас ведут наступление в районах Мартыновки и Апанасовки.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Песков отказался раскрывать планы военных по выдавливанию ВСУ из Курской области.