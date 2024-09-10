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Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России

Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Соединенные Штаты активно наращивают военное присутствие в регионах, граничащих с Россией, оправдывая это попыткой «сдержать» ее, заявил на открытии учений «Океан-2024» президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе», — сказал российский лидер.

По его словам, свои действия Штаты оправдывают противодействием «российской угрозе» и Китаю.

На фоне усиления военного присутствия США в Арктике Россия планирует повышать боеготовность Северного флота. Об этом в августе рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его словам, российская сторона не может не реагировать на такие агрессивные действия, поэтому расширение возможностей ВС РФ является одним из приоритетов обеспечения национальных интересов в этом районе Земли, который примыкает к Северному полюсу.

Ранее Путин заявил, что США пытаются нанести поражение России с помощью Украины.

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