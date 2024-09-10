Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024»

Путин по видеосвязи наблюдает за командно-штабными учениями «Океан-2024»

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за командно-штабными учениями «Океан-2024». Об этом сообщает ТАСС.

По видеосвязи из ситуационного центра в Кремле Верховный главнокомандующий принимает участие в маневрах, которые продлятся до 16 сентября. После выступления президента слово возьмет главы Минобороны РФ Андрей Белоусов и главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Российский лидер участвует в учениях впервые с сентября 2022 года. Два года назад верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что учения затронут акваторию сразу нескольких океанов. Представитель кремля отметил, что вместе с российскими моряками в тренировках примут участие военные из других стран, не уточнив, какие зарубежные партнеры России решили присоединиться к маневрам.

10 сентября министерство обороны РФ заявило, что тренировки пройдут сразу в нескольких локациях.

Ранее в администрации США прокомментировали проведение в РФ стратегических учений «Океан-2024».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами