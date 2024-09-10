Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024»

Президент РФ Владимир Путин наблюдает за командно-штабными учениями «Океан-2024». Об этом сообщает ТАСС.

По видеосвязи из ситуационного центра в Кремле Верховный главнокомандующий принимает участие в маневрах, которые продлятся до 16 сентября. После выступления президента слово возьмет главы Минобороны РФ Андрей Белоусов и главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Российский лидер участвует в учениях впервые с сентября 2022 года. Два года назад верховный главнокомандующий непосредственно наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что учения затронут акваторию сразу нескольких океанов. Представитель кремля отметил, что вместе с российскими моряками в тренировках примут участие военные из других стран, не уточнив, какие зарубежные партнеры России решили присоединиться к маневрам.

10 сентября министерство обороны РФ заявило, что тренировки пройдут сразу в нескольких локациях.

Ранее в администрации США прокомментировали проведение в РФ стратегических учений «Океан-2024».