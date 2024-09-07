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Стало известно, кто провоцирует США продолжать конфликт на Украине

Политолог Безпалько: Украина подталкивает США к эскалации конфликта

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Украина продолжает провоцировать США вести конфликт к эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров снять любые ограничения для ударов их вооружениями по территории России. Эксперт выразил уверенность, что нанесение ударов вглубь РФ является вопросом времени, а потому готовиться следует уже сейчас.

«Я убежден, что это дипломатическая игра, а также элемент угрозы. Ничто не мешает Украине использовать эти ракеты уже сейчас, подталкивая США к эскалации», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что глава Белого дома, будь то Джо Байден или следующий президент, в конечном итоге в США будут вынуждены одобрить удары вглубь России.

Безпалько утверждает, что у публичной стратегии США присутствует и рациональный элемент. По мнению политолога, они не стремятся резко усиливать поддержку конфликта. На это влияет вероятность «непредсказуемых последствий». Потому Вашингтон и стремится отдать инициативу в руки европейских государств.

Эксперт добавил, что непубличные российско-американские переговоры, которые, скорее всего, проводятся периодически, в частности, подразумевают «торговлю угрозами». И разрешение на удары вглубь России являются одним из предметов этого торга. Но несмотря на это, США не хотят становиться частью конфликта, заключил Безпалько.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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