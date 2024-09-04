Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Ни на Запорожской, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится, угрозы атак сохраняются. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что позиции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС, агентство будут убеждать в детализации причин. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов в некоторых случаях идти на встречу МАГАТЭ в организационных вопросах. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому правила ее безопасности будет определять РФ.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посетил на Запорожской АЭС насосную станцию и хранилище топлива.

Днем 4 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Представитель ЗАЭС заявил, что станция ждет от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению обстрелов со стороны украинских войск. Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС примерно в 15:15 мск.

2 сентября Гросси заявлял, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне ЗАЭС начался не у ее основания.