Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду, 3 сентября, уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 18:35 мск.

3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта региона.

Он рассказал, что FPV-дрон атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожар потушили. Еще один беспилотник атаковал соцобъект в селе, повредив кровлю здания.

В Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия, повреждены три автомобиля, один из них полностью сгорел.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских дрона над Брянской и Калужской областями.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.