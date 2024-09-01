Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа тел шестерых заложников позвонил родителям россиянина Александра Лобанова, который значился среди погибших. Об этом сообщила канцелярия премьера.

Премьер извинился перед ними за то, что их сына не удалось спасти из плена живым.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести заложников ХАМАС, захваченных 7 октября, чьи тела нашли в районе Рафаха в секторе Газа. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. По данным ведомства, среди них значится россиянин Александр Лобанов.

Во вторник, 27 августа, израильская армия заявила, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник. В тот же день телеканал Al Hadath сообщил, что другой заложник, удерживаемый ХАМАС, сумел сбежать. По данным источников телеканала, этот заложник успешно покинул сектор Газа и достиг поста израильской армии.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.