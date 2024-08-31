ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город в Белгородской области

Украинские войска в четвертый раз за день нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения на линии электропередачи — жители нескольких улиц города Шебекино и частично села Новая Таволжанка временно остаются без света», — рассказал глава области.

Помимо этого, обстрел повредил припаркованную машину и здание коммерческого назначения. Также в результате атаки загорелась сухая трава — пожар уже тушат специалисты МЧС. Согласно предварительной информации, в ходе инцидента никто не пострадал.

30 августа ВСУ атаковали Белгород. Ранения получили 37 мирных жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения. Как рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, семь пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что МИД РФ намерен обратиться к международным структурам после атаки ВСУ на Белгород.