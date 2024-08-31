США являются «локомотивом» по поставкам вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), а в Европе по этому показателю лидирует Германия. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По словам дипломата, Германия поставила Украине вооружений более чем на €30 млрд, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками.

Мирошник рассказал, что при атаке ВСУ на Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника американского, немецкого и польского производства.

Посол подчеркнул, что однажды наступит время, когда за поставки оружия, соучастие, поддержку Украины придется дать ответ, «потому что это глобальное преступление».

В этом же интервью Родион Мирошник заявил, что Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.