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В Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной

Федоров: белорусские пограничники охраняют границу с Украиной в усиленном режиме

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Gleb Garanich/Reuters

На текущий момент белорусские пограничники продолжают охранять границу с Украиной в усиленном режиме. Об этом сообщил первый заместитель начальника Гомельской погрангруппы Андрей Федоров в эфире YouTube-канала Госпогранкомитета Белоруссии.

«Сложный комплекс мероприятий, который предполагает увеличение как глубины закладки сил и средств на приграничной территории, так и интенсификацию их применения в охране государственной границы», — сказал замначальника.

Федоров добавил, что сейчас Гомельская пограничная группа проводит на своем участке работу по совершенствованию и наращиванию системы визуального и технического наблюдения. По его словам, обстановка на границе двух государств «осложнилась уже не первый год».

До этого министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

Позже пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск не получал официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран.

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