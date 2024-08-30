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Российский истребитель Су-34 ударил по бойцам и технике ВСУ в Курской области

МО РФ: экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Экипаж российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по месту скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что формирования украинских войск засекли в одном из приграничных районов Курской области.

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в заявлении.

По информации министерства, после выполнения боевой задачи экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета. Но перед этим военнослужащие дождались подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ от разведки.

30 августа в МО РФ заявили, что после вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 7,8 тыс. бойцов. Также в ходе боевых действий в российском регионе ВСУ лишились 75 танков, 507 боевых бронированных машин, 53 артиллерийских орудий, 235 автомобилей, 64 бронетранспортеров, 36 боевых машин пехоты и более 31 единицы иных видов техники.

Ранее в Курской области российские солдаты захватили бронетранспортер американского производства.

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