Британский военный аналитик Александр Меркурис использовал цитату Наполеона для описания положения дел украинских войск в Курской области. Речь об этом зашла в тематическом эфире YouTube-канала Duran.

«Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, если он совершает ошибку», — сказал Меркурис.

По его словам, Вооруженные силы Украины «сами себя истощают», теряя лучших военнослужащих, свои резервы и бронетехнику — в то время как российские войска успешно продвигаются по другим направлениям.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что это связано с попыткой остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения и продолжает планомерно уничтожать противника.

Ранее сообщалось о больших потерях ВСУ на Курском направлении.