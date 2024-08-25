Украинский боец заявил о готовности делиться с россиянами опытом обучения в Британии

Бывший боец ВСУ «Змей» пообещал при необходимости поделиться опытом военного обучения в Великобритании с российскими военнослужащими. Его слова передает РИА Новости.

Сообщается, что сейчас мужчина служит в составе добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, проходивших обучение на базах в Великобритании. По словам «Змея», его мобилизовали в 2023 году в Житомире и затем отправили на обучение в островное государство в составе группы из 180 человек.

Украинские бойцы 35 дней проходили обучение у военных инструкторов из Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Преимущественно их обучали работе в составе штурмовых групп и стрельбе из вооружения стран НАТО.

До этого в британской разведке Ми-5 заподозрили РФ в шпионаже за британскими военными базами, где проходит обучение украинских солдат, с беспилотников. Всего на обучение в страну было направлено 34 тыс. бойцов ВСУ.

Ранее в Times заявили, что бойцов ВСУ готовили в Великобритании перед вторжением в Курскую область.