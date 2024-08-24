Российские войска подорвали две БМП ВСУ во время боев за Желанное

При взятии под контроль населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска при помощи мин подорвали две боевых машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Известиям» рассказал командир взвода с позывным «Топор» из группировки войск «Центр».

«Когда наши бойцы, минеры, установили мины, на них подорвалась Bradley. На следующий день они постарались эвакуировать эту Bradley. Наши смельчаки поставили мины чуть дальше и вторая там же подорвалась», — рассказал военный.

Также Топор кратко описал бои за Желанное словами «пришли и победили». Военный отметил, что в населенном пункте располагался офицерский состав ВСУ. По окончании боев российские войска смогли захватить некоторые документы, добавил боец.

21 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Желанное. Также, по данным ведомства, российские военнослужащие отразили шесть контратак подразделений четырех бригад ВСУ, в том числе штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Ранее Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими.