Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, произведенные в США, и 12 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени военные Вооруженных сил РФ сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). При этом 16 дронов были ликвидированы за пределами зоны боевых действий.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 30 434 беспилотных летательных аппарата», — добавили в ведомстве.

21 августа российские солдаты нанесли удары по месту скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Атаке подверглись члены подразделения «Кракен», уточнил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что при выполнении боевой задачи военные ВС РФ могли поразить склад с ракетами украинских войск в селе Галициново. Предположительно, он использовался для хранения ракет ATACMS.

Ранее в Государственном департаменте США намекнули на обсуждение с Украиной возможности ударов по военным базам в РФ при помощи ATACMS.