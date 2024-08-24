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В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки снарядах и дронах ВСУ

МО РФ: системы ПВО за сутки сбили 12 снарядов от HIMARS и три ракеты ATACMS

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8th United States Army/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, произведенные в США, и 12 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени военные Вооруженных сил РФ сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). При этом 16 дронов были ликвидированы за пределами зоны боевых действий.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 30 434 беспилотных летательных аппарата», — добавили в ведомстве.

21 августа российские солдаты нанесли удары по месту скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Атаке подверглись члены подразделения «Кракен», уточнил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что при выполнении боевой задачи военные ВС РФ могли поразить склад с ракетами украинских войск в селе Галициново. Предположительно, он использовался для хранения ракет ATACMS.

Ранее в Государственном департаменте США намекнули на обсуждение с Украиной возможности ударов по военным базам в РФ при помощи ATACMS.

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Операция на Украине
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