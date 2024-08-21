Украинские власти могут лишиться контроля над всеми территориями в Донбассе. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал ирландский журналист Чей Боуз.

Таким образом он прокомментировал один из постов на странице бывшего офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона. Экс-военный предположил, что в скором времени российские солдаты возьмут под свой контроль город Торецк.

«Украина находится на грани потери всего Донбасса», — отметил Боуз.

20 августа министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль поселок Новгородское (Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР). Этот населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также считается важным логистическим узлом.

За день до этого немецкий журналист Юлиан Репке назвал «катастрофической» ситуацию в Донбассе. Он обратил внимание, что из-за продвижения Вооруженных сил РФ власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с населением около 65 тыс. человек. Более того, свои дома покинули 29 тыс. жителей Торецка.

Ранее российский полковник объяснил, почему ВС РФ важно взять Торецк под свой контроль.