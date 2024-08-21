Несколько беспилотников уничтожили в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 12:20 до 13:00 (мск) пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в российском оборонном ведомстве.

21 августа Минобороны России сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.