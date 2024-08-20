Алаудинов рассказал, зачем ВСУ разрушали мосты в Курской области

Мосты через реку Сейм в Курской области были подорваны Вооруженными силами Украины для того, чтобы отрезать от поддержки воюющие российские подразделения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Генерал пояснил, что российские военные отреагировали на ситуацию, организовав временные переправы.

«Мы можем в любое время перекинуть и понтонный мост, и есть у нас множество катеров для того, чтобы ребятам помогать», — сказал он.

19 августа сообщалось, что ВСУ разрушили уже три моста в Курской области. Российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуацию мирного населения. Людей вывозят из приграничных районов на лодках.

Что означают действия Киева, зачем ВСУ подрывают мосты и как может развиваться обстановка в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее военный врач рассказал, как медики спасают людей при обстрелах в Курской области.