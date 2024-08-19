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В США заявили, что российская армия заблокировала продвижение ВСУ в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ заблокировали продвижение ВСУ в Курской области

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что российские войска заблокировали продвижение ВСУ в Курской области.

По словам Джонсона, российские войска разделили украинские силы на разные группы, чтобы пресечь взаимодействие между ними. Таким образом подразделения ВСУ в Курской области не могут координировать свои действия и усиливать друг друга.

К тому же, добавил эксперт, у украинских войск остается все меньше вариантов действий, что может обернуться катастрофой для Киева, несмотря на заявления Запада в том, что по России «нанесли сильный удар».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные за минувшие сутки ликвидировали более 330 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. В министерстве уточнили, что военные ВС РФ наносят удары по скоплениям живой силы и техники украинских войск в Курской области. Кроме того, атакам подвергаются позиции ВСУ на территории Сумской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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