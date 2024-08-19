Германия объявила о поставке Украине еще одного ЗРК IRIS-T

Германия поставила Украине еще один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SLS, а также 14 тыс. 155-мм боеприпасов. Об этом сообщили в официальном аккаунте министерства обороны ФРГ в соцсети Х.

IRIS-T стреляет ракетами класса «воздух-воздух» или «земля-воздух» малой дальности. Систему начали разрабатывать шесть стран под руководством Германии еще в середине 1990-х годов.

Первые комплексы были готовы в 2005 году и поступили странам, участвовавшим в их создании. Единственными покупателями этих установок сейчас являются Швеция и Египет, отмечают в «Российской газете».

До этого министерство финансов Германии заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы. Кроме этого, в комментарии указывается, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

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