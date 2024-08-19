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Германия объявила о поставке Украине еще одного ЗРК IRIS-T

Минобороны ФРГ: Германия поставила Украине еще один ЗРК IRIS-T

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Global Look Press

Германия поставила Украине еще один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SLS, а также 14 тыс. 155-мм боеприпасов. Об этом сообщили в официальном аккаунте министерства обороны ФРГ в соцсети Х.

IRIS-T стреляет ракетами класса «воздух-воздух» или «земля-воздух» малой дальности. Систему начали разрабатывать шесть стран под руководством Германии еще в середине 1990-х годов.

Первые комплексы были готовы в 2005 году и поступили странам, участвовавшим в их создании. Единственными покупателями этих установок сейчас являются Швеция и Египет, отмечают в «Российской газете».

До этого министерство финансов Германии заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы. Кроме этого, в комментарии указывается, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Ранее стало известно, какую натовскую бронетехнику использовали ВСУ при атаке на Курскую область.

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