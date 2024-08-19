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В Минобороны РФ рассказали об атаке БПЛА по территории России

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ предприняли попытку атаки 19 августа около 09:00 часов мск. Украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над регионом. В результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Вечером 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что украинские войска с помощью беспилотников нанесли удары по региону.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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