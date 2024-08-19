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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии

В Баку заявили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией

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Shutterstock/esfera

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджаре. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

«18 августа, около 23:50, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли со своих позиций, находящихся в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района, позиции нашей армии, которые распложены в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в Баку уже были приняты «адекватные меры реагирования» по этому вопросу.

18 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время визита российского лидера в Баку обсудят азербайджано-армянское урегулирование.

15 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций армии республики в Нахичевани.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.

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