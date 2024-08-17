Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в Курской области, рассказал пленный боец батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Видео с украинским солдатом в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

На записи мужчина беседует с заместителем начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, командиром специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудиновым. Во время разговора представитель ВСУ обратил внимание, что в ходе боевых действий в Курской области его отряд потерял восемь человек.

По словам бойца «Азова», командир его отряда имел позывной «СС». Он подчеркнул, что военные Вооруженных сил РФ уже ликвидировали этого офицера.

Также мужчина отметил, что слышал от сослуживцев рассказы о том, как члены украинских штурмовых бригад занимались мародерством на территории российского региона. В частности, были случаи угона автомобилей мирных жителей.

В свою очередь, Алаудинов сообщил, что число взятых в плен солдат ВСУ постоянно растет. Как он сказал, обстановка на Курском направлении «с каждым днем перевешивает» в пользу российских войск.

17 августа американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве рассказал, что ВСУ больше года готовились к нападению на Курскую область. При этом основной целью операции является отвлечение внимания ВС РФ от боевых действий на других направлениях, уточнил источник.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ назвали число жителей Курской области, пострадавших из-за нападения ВСУ.