Опубликовано видео последствия удара ВСУ по мосту в Курской области

Опубликованы видеозаписи, снятые сразу после удара Вооруженных сил Украины по мосту через реку Сейм в Курской области. Их показал Telegram-канал Baza.

На одном из них запечатлены четыре дыры в конструкции, как заявил автор видео, от ударов ракет. Пятый снаряд, по его словам, попал в микроавтобус, который проезжал по мосту в момент удара. На другом видео очевидец бежит к горящему автомобилю.

В микроавтобусе, по информации Baza, передвигались волонтеры Народного фронта Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Выжить удалось только Геращенко — его доставили в больницу с ожогами.

Спустя некоторое время украинские войска нанесли еще один удар по мосту, из-за чего обрушился один из пролетов.

Сооружение было единственной переправой для вывоза мирного населения. Эвакуация наземным способом из части Глушковского района теперь невозможна.

16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по мосту, заявила, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

Ранее в МИД РФ объяснили цель ударов ВСУ по мосту через Сейм.