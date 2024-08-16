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В Киеве ночью гремят взрывы

«Страна.ua»: в Киеве воздушная тревога, гремят взрывы, работает ПВО

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Gleb Garanich/Reuters

В столице Украины Киеве звучат взрывы, в городе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что, предположительно, речь идет об атаке беспилотников.

Помимо этого, «Страна.ua» сообщает о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Херсоне и «ряде других областей».

В ночь на 16 августа стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, наиболее громкий взрыв отмечали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески. Иных подробностей он не привел.

Помимо этого, 15 августа взрыв произошел на Павлоградском механическом заводе на Украине. После этого началась детонация, продолжавшаяся несколько часов.

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Сумах.

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