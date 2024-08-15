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В МЧС рассказали о результатах работы саперов в Курской области за сутки

МЧС: взрывотехники за сутки очистили от снарядов 3 га в Курской области

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Росгвардия

Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 3 гектара территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сотрудники МЧС также обезвредили около 50 суббоеприпасов.

Всего за сутки в безопасные районы отправили более 720 человек. В 14 регионах развернули 177 пунктов временного размещения, где находятся около 9,5 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысяч — несовершеннолетние.

Также за сутки в Курскую область девять колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1,3 тыс. тонн гумпомощи.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области.

15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. Военный считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Ранее Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают.

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