Подозрения в диверсиях в казармах вблизи Кельна не подтвердились

Подозрения на диверсию в казармах близ Кельна в Германии не подтвердились, полиция ФРГ ведет расследование незаконного проникновения на территорию военного объекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на DPA.

«Полиция Кельна заявила в среду, что инцидент на военной авиабазе на западе Германии теперь рассматривается как случай незаконного проникновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрения на диверсию на водоснабжении объекта не подтвердились.

14 августа газета Der Spiegel со ссылкой на источники рассказала, что в казармы немецких войск в городе Кельне проникли неизвестные. По данным журналистов, посторонние могли намеренно загрязнить воду на территории объекта. Данную информацию подтвердило военное руководство Германии. Личному составу временно запретили входить на закрытую территорию, а также употреблять питьевую воду. Позднее сообщалось, что в данные казармы открыли доступ.

Ранее на авиабазе НАТО в немецком городе Гайленкирхене повысили уровень безопасности.