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Латвия передаст Украине около 500 беспилотников

Министр обороны Латвии Спрудс сообщил о передаче Украине около 500 беспилотников

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Stringer/REUTERS

Правительство Латвии передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) около 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс в социальной сети X.

По словам главы латвийского оборонного ведомства, на текущий момент беспилотники уже подготовили к отправке. Подобная помощь будет предоставлена Украине в рамках коалиции дронов, отметил министр.

В апреле премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига вскоре направит Киеву первую партию дронов, произведенных в Латвии, на сумму €1 млн. Она также добавила, что вместе с дронами могут быть отправлены инструкторы для их управления, и в будущем планируется увеличить количество поставляемых дронов.

В конце июля Спрудс заявил об отправке украинским войскам первой партии помощи, состоящей из более чем 500 дронов.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. По его словам, Рига готова «и в дальнейшем поддерживать Киев на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

Ранее военный эксперт рассказал, какого оружия у ВСУ больше всего.

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