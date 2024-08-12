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Британский эксперт заявил, что ВСУ лишится своих лучших бригад в Курской области

Экс-сотрудник MI6 Крук: лучшие бригады ВСУ погибнут в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина потеряет лучшие бригады своих вооруженных сил из-за операции в Курской области. Об этом заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все их лучшие войска были в Донбассе, где они были наиболее уязвимы. Они забрали оттуда лучшие бригады <…> и отправили вглубь России. Они потеряют их всех», — сказал он.

По мнению эксперта, в течение двух недель все украинские войска, находящиеся на территории Курской области, в любом случае будут полностью уничтожены.

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Позже Британское издание Financial Times (FT) сообщило о серьезных потерях ВСУ в Курской области.

В свою очередь, в российском Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки отразили семь атак ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ разочарованы результатом атаки на Курскую область.

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