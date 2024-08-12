Все страны мира наблюдают за российским оружием в зоне СВО

Оборонные ведомства стран всех континентов следят за российским оружием, которое в условиях специальной военной операции (СВО) проходит проверку боями высокой интенсивности. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на открытии форума «Армия-2024», его слова приводит РИА Новости.

«Оно (оружие. — «Газета.Ru») проходит проверку боями высокой интенсивности, в сложной помеховой обстановке, с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы», — сказал министр.

Алиханов добавил, что для своевременной доработки и совершенствования российского вооружения выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности. Такая работа позволяет своевременно снабжать фронт всем необходимым.

Министр промышленности и торговли России также отметил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. Более того, он смог решить даже самые сложные задачи.

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