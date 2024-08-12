Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 не смогут изменить положение Киева в текущем конфликте. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Если украинцам удастся успешно доставить эти F-16 на Украину, Россия уничтожит авиабазы, а если Украина попробует использовать эти истребители против российских сил, то их собьют», — сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, отправка истребителей украинским военным представляет собой «не более чем показательное представление».

До этого офицер ПВО с позывным «Стаф» заявил, что истребители F-16 являются сравнительно простой целью для ВС РФ, поскольку возможности российской противовоздушной обороны выросли, а сами самолеты изучались в отечественных военных училищах. По словам военного, армии России гораздо сложнее уничтожить крылатую ракету, которая идет на предельно малой высоте.

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