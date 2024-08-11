Власти Курской области обсудили продвижение ВСУ с замминистра обороны

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обсудил с замминистра обороны России Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Смирнов подчеркнул, что обсудил с Булыгой ситуацию в приграничных районах, а также применяемые меры по противодействию попыткам украинских военных продвинуться вглубь территории региона.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.