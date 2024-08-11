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Стало известно о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

Mash сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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ФГКУ Росгранстрой

Около 30 человек из диверсионно-разведывательной группы украинской армии пытались прорваться в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска «Колотиловка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что половина нападавших была ликвидирована, другая половина — вернулась на территорию противника.

9 августа Mash сообщил о том, что между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АПП «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены.

Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. За несколько часов пункт сгорел дотла. Пункт «Колотиловка» был единственным местом в зоне специальной военной операции (СВО), где ВС РФ и ВСУ могли обменяться своими бойцами.

Ранее из украинского плена вернули 95 российских бойцов.

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